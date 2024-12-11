استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات شاشات أسعار العملات في البنوك المختلفة. ويهتم العديد من المواطنين بحركة الريال السعودي نظرًا لأهميته في المعاملات المالية، خاصة المتعلقة بالسفر والحج والعمرة.

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

فيما يلي نظرة عامة على أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية:

بنك نكست: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.40 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك قطر الوطني: 13.43 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.24 جنيه للشراء، و13.38 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.48 جنيه للشراء، و13.51 للبيع.

ميد بنك: 13.41 جنيه للشراء، و13.49 للبيع.



هذا الاستقرار يعكس ثباتًا نسبيًا في حركة العملة، مع اختلافات طفيفة بين البنوك في أسعار البيع والشراء.