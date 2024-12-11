استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الاقتصاد
استقرار سعر الريال
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات شاشات أسعار العملات في البنوك المختلفة. ويهتم العديد من المواطنين بحركة الريال السعودي نظرًا لأهميته في المعاملات المالية، خاصة المتعلقة بالسفر والحج والعمرة.

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

فيما يلي نظرة عامة على أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية:

بنك نكست: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.40 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك قطر الوطني: 13.43 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.24 جنيه للشراء، و13.38 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.48 جنيه للشراء، و13.51 للبيع.

ميد بنك: 13.41 جنيه للشراء، و13.49 للبيع.


هذا الاستقرار يعكس ثباتًا نسبيًا في حركة العملة، مع اختلافات طفيفة بين البنوك في أسعار البيع والشراء.

الريال السعودي اسعار الريال السعودي سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى الان

مواد متعلقة

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي الآن في 5 بنوك.. تحديث مباشر لـ العملة السعودية أمام الجنيه المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

السبب الحقيقي وراء رغبة جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب الزمالك

تفاصيل عرض الفتح السعودي تمهيدا للتعاقد مع جوزيه جوميز

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

وزير الإسكان يُوجه بتقديم مختلف التيسيرات في استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي بـ20 مدينة جديدة