4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

حوادث
ارشفية
ارشفية

يتعرض الكثير من  مالكى السيارات، لمخالفات مرورية أثناء سيرهم بمركبتهم، ولذلك  أتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

  تستعرض بوابة "الفجر" عن كيفية الاستعلام وخطواته وهى الآتى:

1- الدخول على موقع النيابة العامة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلامات

2- ثم بعد ذلك  تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

4- وأخيرا تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات

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