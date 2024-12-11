" أساسيات لغة الإشارة" ورشة تدريب بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح

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عميدة كلية التربية
عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة ورشة تدريبية بعنوان " أساسيات لغة الإشارة" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 / 12/ 2024.

تحت رعاية الدكتور مصطفي يوسف النجار. رئيس جامعة مطروح و الدكتور محمود إبراهيم عباس. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 
و الدكتور سهي أمين. القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، ضمن مبادره الكلية في الاحتفال باليوم العالمي للاعاقه 3ديسمبر،

 قامت بإلقاء الورشة  مروة محمد سعيد معلمة صم وضعاف السمع بمدرسة الأمل بمطروح، وشاركت طالبات الفرقة الاولي والثانيه برنامج التربيه الخاصه بالورشة. 
وجاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.حيث تحرص الكلية علي تدريب الطالبات علي التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الاعاقه السمعية.
وفي هذه الورشة، تم تعريف الطالبات بمفاهيم أساسية في لغة الإشارة وكيفية استخدامها للتواصل بشكل فعال مع  الصم وضعاف السمع. كما تم وتم تدريب الطالبات على بعض الإشارات اليومية التي تساعدهم في تيسير التفاعل والتفاهم معهم.

اعضاء هيئة التدريس الإعاقة السمعية التربية للطفولة المبكرة التعليم والطلاب اليوم العالمي للإعاقة رئيس جامعة مطروح ضعاف السمع شئون التعليم والطلاب

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