محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمركز أبنوب وحي غرب



قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 19 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية وخط تنظيم بمركز أبنوب وحي غرب مدينة أسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 ديسمبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024 بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 1036 متر مربع حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 18 حالة تعدي منها 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 190 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك هيئة الطرق بمساحة 300 متر مربع وحالة تعدي بخط مواسير طولي على أرض أملاك دولة ملك الإصلاح الزراعي بمساحة 341 متر مربع وحالتين تعدي على خط التنظيم و7 حالات تعدي بالزراعة أرض أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بينما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم حملة تم خلالها إزالة حالة تعدي على خط التنظيم بدائرة قسم أول بمساحة 200 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية تعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف