الحكم على طبيب نساء وتوليد متهم بإجهاض السيدات في كرداسة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير على خلفية اتهامه بإجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة.



أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.



ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمتهم "أحمد. س" - إنه قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبينت تحقيقات النيابة العامة؛ أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.