محافظ الدقهلية يشهد إستلام 2 طن لحوم من صكوك "الإطعام"

إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية إلى 85 طن



شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم إستلام 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام "،ليصل ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة إلى 85 طن لحوم والمقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

وأكد "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم،وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.