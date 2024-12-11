إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية إلى 85 طن

محافظ الدقهلية يشهد إستلام 2 طن لحوم من صكوك "الإطعام"

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال استلام لحوم الصكوك


شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم إستلام 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام "،ليصل ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة إلى 85 طن لحوم والمقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

وأكد "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم،وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

الأسر الأولى بالرعاية الاولى بالرعاية التضامن الاجتماع التنمية المحلية ف التنسيق والتعاون الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المتابعة المستمرة اللواء طارق مرزوق المواد الغذائية توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية لحوم صكوك الإطعام لحوم من صكوك الإطعام متابعة مستمرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستحقي تكافل وكرامة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة الأوقاف وزيرة التنمية المحلية وزيرة التضامن

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