تفاصيل مفاوضات كايزر تشيفز مع الأهلي لضم نجمه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الإعلامي محمد شبانة،  أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا من كايزر تشيفز، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تفاصيل مفاوضات كايزر تشيفز مع الأهلي لضم نجمه

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”  إدارة  كايزر تشفيز تواصلت مع محمد رمضان، أثناء تواجد بعثة الفريق في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس".

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وتابع شبانة:" محمد رمضان أبدي مرونه كبيرة جدا لبيع اللاعب بشرط أن يكون المقابل مناسب، وطلب تأجيل الأمر حتى الانتهاء من مباراة كاس التحدي".

وأتم محمد شبانة تصريحاته قائلا:" إدارة الكرة ترحب برحيل اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
 

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