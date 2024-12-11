أولي جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة التعدي على خادمته الأجنبية

حوادث
بوابة الفجر

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير بتهمة اغتصاب خادمة أجنبية، واحتجازها في فيلته لمدة شهر لمعاشرتها دون رضاها.

ذكر أمر الإحالة بأن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها بدائرة قسم ثانِ الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بباعث هوس جنس أضل عقله، مستغلًا سلطانه عليها كونها تعمل لديه كخادمة بأجر، واضعًا إياها بإحدى مساكنه الخاوية من سكانها متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها، فوسوس له الشيطان بالنيل منها لإفراغ مكبوت شهواته.

تابع أمر الإحالة، أن المتهم تولى ردع مقاومتها تحت وطأة تهديدها بإلحاق أذى جسدي بها، فسارع للسيطرة عليها لإذعانها على كشف مواطن عفتها، وما أن تمكن من ذلك حتى اعتدى عليها عدة مرات، مما أخل إخلالًا جسيمًا بحيائها العرضي على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة الجيزة محاكمة رجل أعمال شهير اغتصاب خادمة أجنبية

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