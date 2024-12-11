تضامن أسيوط تفتتح معرض المنتجات اليدوية للأسر المنتجة بجامعة الأزهر



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنظيم المزيد من المعارض للأسر المنتجة والفتيات والأشخاص ذوي الهمم لإتاحة الفرص لهم لعرض منتجاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق على أن يتم تعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا مشيرًا إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل سويًا لرفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وإتاحة فرص العمل للشباب والفتيات مشيرًا إلى أهمية تشجيعهم على الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير الإمكانات المتاحة لديهم لتحقيق عائد إقتصادي ومادي ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التضامن الإجتماعي بقيادة محمد حسين وكيل الوزارة قد أقامت معرضًا للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية لبيع المشغولات اليدوية بفرع جامعة الأزهر بكلية البنات بمشاركة عارضين بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ومواجهة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين ومساعدة الأسر المنتجة بتوفير الرعاية لهم وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة وذلك بحضور الشيماء أحمد عبد المعطي وكيل المديرية وإشراف جيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بالمديرية حيث يتضمن المعرض مشغولات يدوية ومفروشات وإكسسوارات وملابس ومشغولات تريكيو ومنتجات خشبية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى وغيرها مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الإستفادة من الأعمال اليدوية والحرف التراثية لتحقيق عائد إقتصادي وتمكين الأسر اقتصاديًا من خلال تسويق منتجاتهم بمختلف المعارض المتنقلة والثابتة التي تنظمها المحافظة