في هذا الموعد.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة

الفجر الفني
وائل جسار
وائل جسار

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 31 ديسمبر، في مدينة 6 أكتوبر، بالقاهرة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

 

وائل جسار

أحدث أعمال وائل جسار 


 
من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية “ كل وعد” الذي حققت نجاحًا ساحقًا،والجدير بالذكر أنه لم يكن المعتذر الوحيد عن مهرجان ومؤتمر موسيقى العربية بل اعتذر أيضًا عاصي الحلاني بسبب أحداث لبنان.

 

آخر أعمال وائل جسار 

 

 والجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار هو طرحه أغنية حد يحبني عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وعبر مختلف منصات الاستماع العرربية وحققت الأغنية نسب مشاهدات واستماع عالية كالمعتاد من أعمال وائل جسار، والأغنية جاءت بتوقيه الكاتب محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

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