شركة مياه مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات "IWWI"



تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بفعالية في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات (IWWI) ومؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX)، والذي يُعقد برعاية رئاسة مجلس الوزراء في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة. يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على التحديات المائية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة المخلفات.

افتتح الفعاليات الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة متميزة من كبرى الشركات والمؤسسات الدولية. تسعى هذه الفعاليات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المختلفة في مجالات المياه والصرف الصحي.

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في المعرض بجناح خاص، حيث عرضت فيه قطع غيار محطات التحلية المصنعة محليًا في الورشة الفنية لقطاع التحلية، كما تم عرض أحدث التكنولوجيات المبتكرة في توفير الطاقة بمحطات التحلية، بالإضافة إلى عرض أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال منافذ توزيع المياه عن طريق السيارات. بحضر الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لتقديم هذه الابتكارات والتواصل مع المشاركين.

تكتسب مشاركة الشركة في هذا الحدث أهمية كبيرة، حيث تعكس التزامها بتطوير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ومن خلال عرض الابتكارات والتقنيات الحديثة، تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تتيح هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات والشركات الدولية، مما يسهم في تعزيز قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها.

تعد مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات (IWWI) ومؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX) فرصة هامة لتعزيز مكانتها في القطاع وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية. من خلال تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات، تواصل الشركة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.