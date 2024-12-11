محافظ أسيوط: حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات بمركز الغنايم

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تنظيم حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات بمركز الغنايم خلال الفترتين الصباحية والمسائية ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى إستمرار شن الحملات بصفة يومية والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من رفع القمامة من صناديق وحاويات القمامة وتفريغها من الطرق والشوارع العامة ومن محيط المدارس والمنشآت العامة بنطاق المركز خلال حملة نظافة مكثفة على مدار اليوم ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الغنايم كاللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي حفاظًا على صحة المواطنين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق

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