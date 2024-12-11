وكيل التعليم بالدقهلية يوجه بتكريم الأقسام المنتجة بـ "مدرسة الرياض الثانوية الزراعية العسكرية"

متابعاته الميدانية للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة منية النصر

نفذ اليوم اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جولة لمتابعة إدارة منية النصر التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

رافق أشرف العدل مدير عام التعليم الفني شعبان جايل مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة عبد الوهاب الغندور مكتب مدير المديرية وكان في استقباله إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر والدكتورة صابرين المهدي وكيل الإدارة



و قام مدير مديرية التربية والتعليم ومرافقيه بزيارة مدارس:- الرياض الثانوية الزراعية العسكرية

و قد قام السيد مدير بزيارة أقسام الصناعات - الألبان - الورش والنجارة - البساتين

و قد أبدي السيد مدير المديرية إعجابه بالمدرسة ووجه مدير المديرية بتكريم الأقسام المنتجة بالمدرسة وتوجه بالشكر للقائمين علي العملية التعليمية بها.

وكيل التعليم بالدقهلية وجه بتكريم لأقسام المنتجة بـ "مدرسة الرياض الزراعية

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