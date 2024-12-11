طرزان (2025) يعيد تخيل القصة الشهيرة لبطل الغابة مع هنري كافيل

يخطو إلى دور طرزان، الرجل الذي ربته القردة، يستكشف فيلم الأكشن والمغامرات أصول طرزان وصراعه بين الغرائز الجامحة للغابة والعالم المتحضر، تنضم أنجلينا جولي إلى طاقم التمثيل بدور جين بورتر، عالمة أنثروبولوجيا رائعة والتي تثير علاقتها العميقة بطرزان قصة حب مكثفة وسط مخاطر البرية غير المروضة.

طرزان

تفاصيل فيلم طرزان 2025

يعرض الإعلان التشويقي مناظر غابة خلابة، وتسلسلات حركية مكثفة مع طرزان يتأرجح خلال الأشجار ويحارب الحياة البرية الشرسة، ويأخذ طازجة وحديثة على الشخصية الأسطورية. بينما يواجه طرزان الصيادين وأولئك الذين يهددون منزله في الغابة، يواجه أيضًا رحلة شخصية لاكتشاف الذات.

ميزانية فيلم طرزان 2025

مع ميزانية شائعة تبلغ 180 مليون دولار، يجمع طرزان (2025) بين CGI المذهل مع وجود كافيل القيادي وأداء جولي الدقيق. يعد الفيلم من إخراج ديفيد ييتس بتقديم مغامرة مذهلة بصريًا ورنانة عاطفيًا تعيد تقديم طرزان إلى جيل جديد من الجماهير.