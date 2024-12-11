ضبط 40052 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة 40052 مخالفة مرورية متنوعة:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

مواد متعلقة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

عاجل|إخلاء سبيل سائق التروسيكل بجريمة قتل الطفلة "مكة" في منشأة القناطر

بقصد الاتجار.. حبس المتهم لحيازته مخدر الآيس في الوراق

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في الهرم

باعلهم مخدرات مغشوشة..استمرار حبس المتهمين باحتجاز ديلر والتسبب في وفاته بمنشأة القناطر

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين

استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب اصطدامه بدراجته النارية في الهرم

الأكثر قراءة

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

عاجل.. "المقاولون العرب" توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي "تشاد-ليبيا-مصر''

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: شبورة مائية وتحذيرات للسائقين