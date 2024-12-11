إنهاء قوائم الانتظار وإجراء 327 عملية جراحية قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعى

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مستشفى سوهاج الجامعى
مستشفى سوهاج الجامعى

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي اجري علي مدار شهر نوفمبر الماضي ٣٢٧ عمليه جراحيه، مثمنًا جهود كافه الأطباء والجراحين بمستشفى سوهاج الجامعي واستمرار عملهم الدؤوب في القضاء على قوائم الأنتظار، تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واجراء العمليات الجراحية المعقده بأعلى جودة لتخفيف المعاناة على المرضي غير القادرين.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية بجهود اداره الجامعة بقياده الدكتور حسان النعماني ودعمها المستمر لكلية الطب البشري وللمستشفيات الجامعية وحرصها علي المشاركة في تنفيذ كافه المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحة الإنسان.

وذكر الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إنه تم اجراء جميع الحالات بالمجان تحت إشراف نخبة من اساتذة جراحه العظام، مشيرًا إلى إنه خلال العام الماضي تردد علي استقبال القسم اكثر من ١٤ الف مريض، كما اجري القسم اكثر من ٨ الف عملية جراحية ذات مهاره.

واوضح الدكتور احمد صالح رئيس قسم جراحة العظام ان الفريق الطبي بالقسم نجح خلال شهر نوفمبر في اجراء نحو ٣٢٧ عملية جراحية منهم ٢١٠ عملية جراحية كبري، و١١٣ عملية جراحية متوسطه، إلى جانب ٤ عمليات صغري.

سوهاج جامعة سوهاج قسم جراحة العظام مستشفي سوهاج الجامعي الدكتور حسان النعمانى

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