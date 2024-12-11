يعود هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني إلى بلاده ألمانيا وهو مفعم بالثقة رغم تراجع نتائج النادي الكاتالوني مؤخرا.

ويلتقي برشلونة بقيادة فليك المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، مع بوروسيا دورتموند غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 2 /2 مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، في المباراة التي شهدت طرد المدرب الألماني، تزامنا مع استمرار سوء النتائج، إذ حقق الفريق انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات.

فليك يتوقع عرضًا شيقًا من برشلونة أمام دورتموند

واكتسح برشلونة ضيفه بايرن في دوري الأبطال 4 /1، ويتوقع فليك عرضا مشابها أمام دورتموند.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "مقتنع تماما بالفريق، لأنه يمتلك إمكانات هائلة".

وأضاف "الانتكاسات جزء من اللعبة، الفريق اليافع سينضج بفضل الانتكاسات".

وأكد فليك الذي فاز بجميع المباريات الخمس التي واجه فيها دورتموند: "ندرك أن لدينا إمكانات هائلة إذا لعبنا بأسلوبنا المعهود".

ويتساوى دورتموند وبرشلونة في رصيد النقاط بعد أن حقق كلاهما أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، وسيضمن الفائز بتلك المواجهة بلوغ الأدوار الإقصائية.

وعلق فليك "الذي سيحصد النقاط الثلاث سيكون في وضعية ممتازة، نطمح للوصول إليها".