17 ديسمبر.. أولى جلسات دعوى زيادة نفقة نجلي زينة بعد تقاضي أحمد عز 30 مليون جنيه

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أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

 

حددت محكمة الاسرة بمدينة نصر 17 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوي التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريا، بعد تقاضيه أجرا كبيرا في فيلم ولاد رزق.

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة
كانت محكمة اسرة مدينة نصر، أصدرت سابقا حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

الحملات الاعلانية الفنانة زينة أولى جلسات فيلم ولاد رزق محكمة الأسرة مصروفات دراسية ولاد رزق فيلم الممر

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