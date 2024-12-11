مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة الثنائي المعار أليو ديانج وأحمد عبد القادر إلى صفوف القلعة الحمراء.

مارسيل كولر يحسم موقفه من عودة ثنائي الأهلي المعار

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى،:" مارسيل كولر رفض عودة أليو ديانج إلى صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء إعارته مع نادي الأخدود السعودي، بسبب أن هناك العديد من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط"

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وأضاف:" كولر كذلك رفض عودة أحمد عبد القادر إلى صفوف النادي الأهلي مع نهاية هذا الموسم، بسبب عدم الحاجة إلى خدماته".

وأتم كريم رمزي:" مارسيل كولر لا يرغب في عودة أليو ديانج إلى صفوف النادي الأهلي، ولكنه لازال مصمم على التعاقد مع محمد علي بن رمضان، بسبب قدراته الهجومية".

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