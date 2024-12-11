الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الشرقية – القليوبية" قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخافلة للقانون.. وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:- 
ضبط (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائنين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (29 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص") 
ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص")  
وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدت معلومات وتحريات إدارة العامة

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