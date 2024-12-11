الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات

حوادث
المتهمتان
المتهمتان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامها بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية والفضية، مبلغ مالى) من محلين لبيع المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها المضبوطات. 
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، كمية من مخدر الآيس) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كمية من المشغولات الذهبية - جهاز "لاب توب " مبلغ مالى ) من متحصلات وقائع السرقة. 
ضبط (سيدتين " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة(مبلغ مالى) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل"، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية " من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقة أخرى" - كمية من مخدر الحشيش "بقصد الاتجار"). 
ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بإستيقاف أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء منه على مبلغ مالى، وبحوزته (سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
ضبط (سيدة " لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة"، وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى -  عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمةبهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة)، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزته (مبلغ المالى - 2 هاتف محمول - كمية من المشغولات الذهبية) مجهولين المصدر، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزته متحصلات نشاطه الإجرامى. 
ضبط (سيدة " لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم  والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الأجهزة الأمنية بالقاهرة أسلوب كسر الزجاج اسلوب المغافلة السرقة من داخل السيارات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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