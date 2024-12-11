المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس غارسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب ماركيز لوبيز من قيادة المنتخب الأول وتعيين مساعده لويس غارسيا بدلًا منه.

المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس غارسيا

وكتب الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة "إكس" "كل الشكر والتقدير للمدرب ماركيز لوبيز على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني.
"كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

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وأضاف الاتحاد القطري أنه اتفق مع لويس غارسيا على تولي تدريب المنتخب، على أن يبدأ مهمته في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).
وقال "يعتبر لويس غارسيا مدرب سابقًا لإسبانيول، ومساعدًا للسيد ماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية الفريق في الفترة الماضية.
"أعرب لويس غارسيا عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيز لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الأول في خليجي 26".
 

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