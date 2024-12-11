حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،800 كجم لمخدر الحشيش- 6 كجم لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين).. بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"). 
ضبط (5) قطع سلاح نارى "غير مرخص"..عبارة عن (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 7 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) تنفيذ عدد (808) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7،500 كجم لمخدر الحشيش – 7 كجم لمخدر البانجو – 13 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى "غير مرخص".. عبارة عن (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

اتجار فى المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية غير المرخصة الأجهزة الأمنية

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