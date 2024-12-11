عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم على تلك المواقع والتطبيقات، كما يوصي الجهاز مرتادي ومستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية بعدم مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي إلا مع المواقع والتطبيقات الموثوق بها، كالمواقع والتطبيقات الحكومية. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق المستخدمين وضمان خصوصية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.



كان الجهاز قد لاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض المواقع والتطبيقات الإلكترونية بطلب بيانات بطاقة الرقم القومي، بما يخالف الإجراءات المعتادة للشراء أو التسجيل بهذه المواقع أو التطبيقات، وبالتالي قد يعرضهم إلى مخاطر سرقة الهوية وانتهاك الخصوصية، أو إساءة استخدام هذه البيانات بأي شكلٍ من الأشكال بالمخالفة لأحكام القانون.