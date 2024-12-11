محافظ أسيوط: البدء في تمهيد طريق داير الناحية بمركز ساحل سليم

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 


قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه جاري رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الإستثمارية 2024-2025 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم بدأت في أعمال تمهيد وفرش التربة الزلطية بشارع داير الناحية استعدادًا لفرد الطبقة الاسفلتية ورصف الشارع بطول 2 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه وضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024-2025 بمتابعة أسامة كامل وفرغلي محمد نائبي رئيس المركز والمهندس عبدالرحمن طلعت بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بساحل سليم وإدارة المتابعة والاشغالات لمتابعة أعمال الرصف بداية من شارع الضرائب حتى شارع داير الناحية مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع بنطاق المركز.

وأكد المحافظ على الإستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم

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