ضبط سائق بدمياط لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه

حوادث
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام سائق سيارة "أجرة" بتهديدها بسلاح أبيض والتعدى عليها والإستيلاء منها على (مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – هاتف محمول). 


بإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات أمن دمياط ضبط مرتكب الواقعة قسم شرطة رأس البر قطاع الأمن العام

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