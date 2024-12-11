ضبط سائق بدمياط لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام سائق سيارة "أجرة" بتهديدها بسلاح أبيض والتعدى عليها والإستيلاء منها على (مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – هاتف محمول).



بإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

