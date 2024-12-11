هل زادت رسوم فودافون كاش؟ التفاصيل الكاملة حول الرسوم الحالية

تساءل العديد من عملاء فودافون في مصر عن التغييرات المحتملة في رسوم خدمات فودافون كاش، خاصة بعد الإعلان عن زيادات أسعار الباقات وخدمات الشحن. لكن ما هي الحقيقة وراء هذه التساؤلات؟

التوضيح الرسمي من فودافون مصر

أكدت شركة فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه لا توجد زيادة في رسوم فودافون كاش.

جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار أحد العملاء الذي تساءل عن أي تغييرات محتملة في الرسوم.

وأشار ممثل الشركة إلى أن الرسوم الحالية هي كالتالي:

رسوم التحويل لمحفظة فودافون كاش داخل نفس الشبكة : جنيه واحد.

: جنيه واحد. رسوم التحويل لمحافظ شبكات أخرى أو محفظة بنكية : 0.5% من قيمة المبلغ المحول، بحد أدنى جنيه وبحد أقصى 15 جنيهًا.

: 0.5% من قيمة المبلغ المحول، بحد أدنى جنيه وبحد أقصى 15 جنيهًا. رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) : 1% من قيمة المبلغ المسحوب.

: 1% من قيمة المبلغ المسحوب. رسوم السحب من فروع فودافون أو عبر خدمات مثل فوري وأمان: 1%.

تفاصيل الإيداع والتحويل

الإيداع في محفظة فودافون كاش : مجاني، باستثناء عمليات الإيداع باستخدام بطاقات الائتمان (Credit Card) أو بطاقات الخصم المباشر (Debit Card)، والتي تفرض رسومًا بقيمة 5 جنيهات.

: مجاني، باستثناء عمليات الإيداع باستخدام بطاقات الائتمان (Credit Card) أو بطاقات الخصم المباشر (Debit Card)، والتي تفرض رسومًا بقيمة 5 جنيهات. الحدود اليومية والشهرية للتحويل والإيداع : أقل مبلغ للتحويل هو 5 جنيهات . الحد الأقصى للتحويل اليومي هو 60،000 جنيه ، بينما الحد الشهري يصل إلى 200،000 جنيه . يمكن إضافة رصيد بقيمة تصل إلى 100،000 جنيه في الحساب شهريًا.

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رسوم فودافون كاش: مقارنة بين السحب والتحويل

السحب

من ماكينة الصراف الآلي (ATM) : 1% من المبلغ المسحوب.

: 1% من المبلغ المسحوب. من فروع فودافون أو شبكات دفع مثل فوري وأمان: 1% من المبلغ.

التحويل