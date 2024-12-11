حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

أخبار مصر
الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وحتى العاشرة صباحًا. 

يُنصح السائقون بتوخي الحذر والقيادة ببطء على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق المؤدية للمدن الكبرى.

 

تفاصيل الطقس اليوم

درجات الحرارة

  • النهار:
    • معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
    • دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • الليل:
    • بارد على معظم الأنحاء.
    • شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن تكوّن الشبورة

  • مدن القناة.
  • شرق ووسط وجنوب الدلتا.
  • غرب الدلتا.
  • الظهير الصحراوي للمنوفية.
  • جنوب البحيرة.
  • الطرق المؤدية من وإلى:
    • الضبعة والعلمين.
    • القاهرة الكبرى.
    • أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط:
    • الحالة: خفيفة.
    • ارتفاع الموج: نصف متر إلى متر.
    • الرياح: شمالية شرقية.
  • البحر الأحمر:
    • الحالة: معتدلة.
    • ارتفاع الموج: 1.5 متر إلى مترين.
    • الرياح: شمالية غربية.

نصائح الأرصاد للسائقين والمواطنين

  1. تأجيل المشاوير غير الضرورية إلى ما بعد الساعة العاشرة صباحًا.
  2. القيادة ببطء على الطرق المتأثرة بالشبورة، واتباع تعليمات إدارة المرور.
  3. التأكد من سلامة الإضاءة والفحص الفني للسيارة.
  4. ارتداء ملابس دافئة، واستخدام وشاح أو كمامة لأصحاب حساسية الصدر.

 

بيان درجات الحرارة اليوم في مدن مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2213
6 أكتوبر2311
الإسكندرية2311
شرم الشيخ2617
الغردقة2813
مطروح2211
دمياط2115
الإسماعيلية2309
العريش2411
كاترين1902
حلايب2719

 

حالة الطقس شبورة مائية درجات الحرارة تحذيرات الارصاد حركة المرور حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 شبورة مائية وتحذيرات للسائقين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

عاجل.. "المقاولون العرب" توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي "تشاد-ليبيا-مصر''

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: شبورة مائية وتحذيرات للسائقين