تهريب المخدرات داخل اللحوم المجمدة.. قرار قضائي ضد إحدى الراكبات بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدة بتهمة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بحوزة إحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات السفر 15 يوما علي ذمة التحقيق



وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واضاف المصدر إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.