تهريب المخدرات داخل اللحوم المجمدة.. قرار قضائي ضد إحدى الراكبات بمطار القاهرة

حوادث
متهمة
متهمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدة بتهمة  تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بحوزة إحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات السفر 15 يوما علي ذمة التحقيق 

وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
واضاف المصدر إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة التحقيق.

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحشيش الرحلات الجوية القاهرة الجوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

بعد أنباء اغتيالها.. من هي العالمة السورية شادية حبال؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

مشروع جنة مصر 2024: فرص سكنية فاخرة للمواطنين