محافظ أسيوط يؤكد على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز صدفا

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض ضمن خطة المحافظة التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري حفاظًا على البيئة وذلك في إطار توجيهات الحكومة بضرورة الإهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد قامت بتكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف لرفع كفاءة الطرق حفاظًا علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض حيث تم رفع نواتج التطهير لمصرف أبو حجر بطريق أبو حجر/كوم سعيد بقرية الدوير التابعة للمركز وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركز كلوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم انتشار الأمراض

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية لتكثيف الجهود سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها ولضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية