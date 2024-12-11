محافظ أسيوط يؤكد على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز صدفا

محافظات
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض ضمن خطة المحافظة التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري حفاظًا على البيئة وذلك في إطار توجيهات الحكومة بضرورة الإهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد قامت بتكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف لرفع كفاءة الطرق حفاظًا علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض حيث تم رفع نواتج التطهير لمصرف أبو حجر بطريق أبو حجر/كوم سعيد بقرية الدوير التابعة للمركز وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركز كلوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم انتشار الأمراض 

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية لتكثيف الجهود سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها ولضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية

اسيوط التنس التنسيق التوعية التي الجهود الجمعيات الجمعيات الزراعية الترع والمصارف التطهير التعامل الحفاظ الحفاظ على الحكوم الحكومة الحكومة ب الحم الحمل التابع التابعة التراكمات الترع الحملات الخاص الخاصة الخدم الامر الأمراض الب البيئة الإدارة المركزية للموارد المائية والري الخدما الخدمات الخدمات المقدمة ألدو الإدارة المركزية الارتقاء

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات بمركز الغنايم

تضامن أسيوط تفتتح معرض المنتجات اليدوية للأسر المنتجة بجامعة الأزهر

محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات الأمان بجميع المواقف بالمحافظة

محافظ أسيوط يتفقد ورش مدرسة الثانوية الميكانيكية بحى غرب

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمركز أبنوب وحي غرب

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لإنشاء مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية

مخاطر العنف النفسي والاجتماعي فى ندوة لصحة أسيوط

آداب أسيوط تُنظم جلسة حوارية تحت عنوان حقوق الإنسان بين المفهوم والتطبيق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

عاجل.. "المقاولون العرب" توقع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي "تشاد-ليبيا-مصر''

عاجل.. رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك في هذا التوقيت

فليك يتوقع عرضًا شيقًا من برشلونة أمام دورتموند

النقل: توقيع عقد إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط