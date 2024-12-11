أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ

الاقتصاد
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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه في بعض البنوك أمس، وفيما يلي أحدث الأسعار في أبرز البنوك المصرية.

 

تفاصيل أسعار الدولار اليوم

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك قناة السويس50.40 جنيه50.50 جنيه
المصرف المتحد50.40 جنيه50.50 جنيه
البنك الأهلي المصري50.40 جنيه50.50 جنيه
بنك مصر50.40 جنيه50.50 جنيه
البنك التجاري الدولي50.40 جنيه50.50 جنيه
بنك الإسكندرية50.40 جنيه50.50 جنيه

أبرز ملامح السوق

  • استقرار ملحوظ: يُظهر استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أن السوق حافظت على مستوياتها مقارنة بتراجع الأمس.
  • تأثير الانخفاض السابق: الانخفاض الطفيف في سعر الدولار يوم أمس في بعض البنوك عزز استقرار السوق اليوم.

توصيات للمستثمرين والمتعاملين

  1. متابعة مستمرة للسوق: استقرار الأسعار قد يتغير بناءً على الأحداث الاقتصادية والسياسية.
  2. اختيار البنوك: يمكن مقارنة الأسعار بين البنوك للحصول على أفضل سعر لتحويل أو شراء الدولار.
  3. التخطيط المستقبلي: من المتوقع أن تظل الأسواق مستقرة مع تقلبات طفيفة في الفترة المقبلة.
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