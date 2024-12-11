أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه في بعض البنوك أمس، وفيما يلي أحدث الأسعار في أبرز البنوك المصرية.

تفاصيل أسعار الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 50.40 جنيه 50.50 جنيه المصرف المتحد 50.40 جنيه 50.50 جنيه البنك الأهلي المصري 50.40 جنيه 50.50 جنيه بنك مصر 50.40 جنيه 50.50 جنيه البنك التجاري الدولي 50.40 جنيه 50.50 جنيه بنك الإسكندرية 50.40 جنيه 50.50 جنيه

أبرز ملامح السوق

استقرار ملحوظ : يُظهر استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أن السوق حافظت على مستوياتها مقارنة بتراجع الأمس.

: يُظهر استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أن السوق حافظت على مستوياتها مقارنة بتراجع الأمس. تأثير الانخفاض السابق: الانخفاض الطفيف في سعر الدولار يوم أمس في بعض البنوك عزز استقرار السوق اليوم.

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