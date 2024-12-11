بسبب أجر فيلم ولاد رزق.. دعوى جديدة من الفنانة زينة ضد أحمد عز بشأن نفقة طفليها

حوادث
الفنانة زينة
الفنانة زينة

حددت محكمة الاسرة بمدينة نصر 17 ديسمبر الجاري لنظر اوللي جلسات الدعوي التي اقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريا، بعد تقاضيه اجرا كبيرا في فيلم ولاد رزق.


كانت محكمة اسرة مدينة نصر، اصدرت سابقا حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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