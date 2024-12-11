بأسلوب المغافلة.. سقوط مسجلة خطر لسرقتها المواطنين بمنطقة شبرا مصر

حوادث
متهمة
متهمة

 


نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لسرقتها المواطنيين بمنطقة شبرا مصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة"، وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى -  عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمةبهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة)، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر التحقيقات اسلوب المغافلة النيابة العامة باسلوب المغافلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

بعد أنباء اغتيالها.. من هي العالمة السورية شادية حبال؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

عاجل.. مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة جوزيه جوميز في الزمالك

مشروع جنة مصر 2024: فرص سكنية فاخرة للمواطنين