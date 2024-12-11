أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الأخير بقيمة 20 جنيهًا لعيار 21. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

العيار السعر (جنيه) السعر بالمصنعية (جنيه) عيار 24 4331.43 - عيار 21 3790 3890 عيار 18 3248 - الجنيه الذهب 30320 -

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا اليوم عند 2672 دولارًا للأوقية، مما يعكس هدوء الأسواق الدولية بعد التذبذب الأخير.

أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم

استقرار السوق المحلي: يأتي استقرار الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب بعد الارتفاع الأخير. الأسواق العالمية: حالة من الاستقرار في الأسواق العالمية ساهمت في دعم ثبات الأسعار محليًا. تأثير العوامل الاقتصادية: لا توجد تغيرات كبيرة في سعر صرف الدولار أو المؤشرات الاقتصادية العالمية.

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