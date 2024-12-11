أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ بعد الارتفاع الأخير
شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الأخير بقيمة 20 جنيهًا لعيار 21. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|العيار
|السعر (جنيه)
|السعر بالمصنعية (جنيه)
|عيار 24
|4331.43
|-
|عيار 21
|3790
|3890
|عيار 18
|3248
|-
|الجنيه الذهب
|30320
|-
سعر الذهب عالميًا
استقر سعر الذهب عالميًا اليوم عند 2672 دولارًا للأوقية، مما يعكس هدوء الأسواق الدولية بعد التذبذب الأخير.
أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم
- استقرار السوق المحلي: يأتي استقرار الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب بعد الارتفاع الأخير.
- الأسواق العالمية: حالة من الاستقرار في الأسواق العالمية ساهمت في دعم ثبات الأسعار محليًا.
- تأثير العوامل الاقتصادية: لا توجد تغيرات كبيرة في سعر صرف الدولار أو المؤشرات الاقتصادية العالمية.
توصيات للمشترين والمستثمرين
- التخطيط لشراء الذهب: يمكن الاستفادة من استقرار الأسعار الحالية، خاصة مع التوقعات بحدوث تغيرات في المستقبل القريب.
- متابعة السوق الدولي: الأسعار المحلية تتأثر بشكل كبير بحركة الأسواق العالمية، لذا يُفضل متابعة التغيرات الدولية.
- اختيار وقت الشراء: يُنصح بالشراء خلال فترات الاستقرار لتجنب دفع تكاليف إضافية.