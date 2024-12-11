ارتكب 5 وقائع.. القبض على عاطل لسرقته السيارات بحدائق القبة

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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل لسرقته السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.


تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، كمية من مخدر الآيس) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 4  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كمية من المشغولات الذهبية - جهاز "لاب توب " مبلغ مالى ) من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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