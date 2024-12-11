“هساعدكم”.. سيدة تخصصت بسرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر

حوادث
كبار السن
كبار السن

 

 

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط سيدة لسرقتها كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم  والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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