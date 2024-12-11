قفزت بأكثر من 138%

عاجل| واردات الغاز الطبيعي تفاقم قيمة عجز الميزان التجاري إلى 4.40 مليار دولار في سبتمبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم  النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.40 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 22.8 ٪.


و ارتفعت  قيمـة الصـادرات بنسبـة  10.2٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2024  مقابــل 3.14 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها منتجات البترول  بنسبة 146.5٪، ملابس جاهزة  بنسبـة 28.7%، لدائن باشكالها الاوليه  بنسبه 42.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1، بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا لبترول الخام بنسبة 66.0%،  اسمدة  بنسبة  40.2%، فواكه طازجه بنسبه 8.8 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 14.0٪.


ارتفعــت  قيمــة الــواردات بنسبـة 16.9٪ حيــث  بلغــت7.86 مليــار دولار خـــلال شهــر سبتمبر  2024  مقابــــل 6.72 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا، منتجات البترول  بنسبــة 33.9%،  الغاز الطبيعى  بنسبة 138.6 %  ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبــة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة  بنسبــة 1.7%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــاقمح  بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة  19.1%،  سيارات ركوب بنسبة 25.2٪، ذرة بنسبة 25.9 %.

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