إعلان وظائف الكهرباء 2024: تفاصيل وشروط التقديم

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، تحت رئاسة المهندس بهجت عبد الحليم، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الكفاءات القيادية واستكمال مسيرة العمل بكافة شركات القطاع.

المسمى الوظيفي المطلوب

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أعلنت عن حاجتها إلى:

مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن بديوان عام الشركة، بالدرجة مدير عام ذات الربط المالي 1500 (رئيس قطاع التكاليف).

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2024

للتقديم على الوظائف القيادية المعلنة، يجب توافر الشروط التالية:

المؤهل الدراسي: الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله. الخبرة: خبرة لا تقل عن 17 عامًا في مجال العمل. المدة البينية: قضاء سنة على الأقل في وظيفة قيادية أدنى. المهارات القيادية: قدرة فائقة على القيادة والتوجيه. التدريب: اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة للوظيفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

8 صور فوتوغرافية حديثة .

. أصل المؤهل الدراسي .

. 3 صور من بطاقة الرقم القومي (للوجهين).

(للوجهين). أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

(كمبيوتر). أصل شهادة المعاملة العسكرية .

. إقرار الذمة المالية من مكتب البريد.

من مكتب البريد. تحليل مخدرات من أحد المعامل الموثوقة.

من أحد المعامل الموثوقة. كعب عمل من مكتب العمل.

من مكتب العمل. صحيفة الحالة الجنائية (فيش موجه لشركة شعاع).

(فيش موجه لشركة شعاع). طباعة الرقم التأميني (برنت التأمينات).

طريقة التقديم لوظائف الكهرباء 2024

على الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

تقديم الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بمقر الشركة في المنصورة، شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية. الموعد النهائي للتقديم هو الأربعاء، 11 ديسمبر 2024. إرفاق المستندات التالية: صورة شخصية حديثة.

صور تحليل المخدرات وبطاقة الرقم القومي.

بيان الحالة الوظيفية.

ملف التقدم للوظيفة.

بيانات الحالة الاجتماعية للأسرة على قرص مدمج (C.D).

تنبيه: لا يُسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

فرصة ذهبية للشباب والكفاءات القيادية

استغلال هذه الفرصة يعد خطوة مهمة للعمل في أحد القطاعات الحيوية بمصر. تقدم الآن وحقق طموحك الوظيفي في مجال الكهرباء والطاقة.