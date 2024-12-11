محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على ايجاد حلول جذريه وذلك في اطار خطه الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى منها تضرر مواطنه مقيمه بشارع سيد صالح متفرع من الشهيد احمد حمدي - مدكور ـ فيصل من سقوط الطبقة الخرسانية بسقف الشقة وظهور حديد التسليح ووجود تصدعات بالحوائط نتيجة لتسريب المياه من الشقة الكائنة أعلاها.

وقام حى بولاق الدكرور بعد المعاينة على الطبيعة بإعداد تقرير تم رفعه للنيابة العامة وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب .

كما وجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بإلزام المتسبب بتكاليف ترميم واصلاح التصدعات الموجودة بالشقة مع إجراء الحجز الإداري علي الوحدة السكنية الخاصه بالمخالف في حال عدم الالتزام بالدفع.

كما بحث محافظ الجيزة شكوى من مواطنه مقيمه ب٢ ش عبد العظيم راشد بحي العجوزة تتضرر من وجود عده مخالفات بالعقار منها انشاء عدد من خزانات المياه اعلي غرفه المصعد بالسطح وبناء غرفه بالدور الارضي دون ترخيص ووجود غرفه كهرباء مخالفة.

وقد كلف محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بإزالة الابواب الحديدية وإلزام الملاك بتغيير موقع الخزانات على ان تكون بعيدة عن غرفه المصعد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مخالفه.

كما بحث محافظ الجيزة شكوى مقدمه من مواطنه مقيمه خلف إدارة الكهرباء بجوار التأمين الصحي بأوسيم تتضرر من وجود ورشه رخام مخالفه وسط كتله سكنية تتسبب في إزعاج المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينه اوسيم بقطع المرافق عن الورشة وتحرير محضر بيئة وقيام شرطة المرافق باتخاذ الاجراءات القانونية مع سحب جميع المعدات من الورشة.

كما بحث محافظ الجيزة شكوى سكان مساكن الرماية بحي الهرم من وجود عمارتين لم يتم تسليمهم حتي الان للملاك والتضرر من عدم وجود اناره كافيه عند مدخل المدينة وشكوي من عدم تنظيم الباعة في السوق مما ادي إلى اعاقه الحركة المرورية

وجه محافظ الجيزة الشركة المسئولة بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات السكنية المتبقية للملاك موجها رئيس حي الهرم بإجراء صيانات لأعمدة الإنارة وتنظيم مواقع تواجد الباعة داخل السوق وعدم تأثيرها علي حركة سير المواطنين والمركبات.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي رئيس مدينه الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.