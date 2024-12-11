إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بعمال المزارع على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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