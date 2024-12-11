جامعة حلوان: حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية تضيء معرض "تراثنا"

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستعد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ممثلة في حاضنة الفنون الإبداعية، للمشاركة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الحدث الأكبر الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر 2024.

تنطلق مشاركة الكلية غدًا، الخميس 12 ديسمبر 2024، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد حاتم، عميد كلية التربية الفنية، وبقيادة نخبة من أساتذة الكلية.

سيعرض طلاب الكلية أعمالًا فنية مبتكرة تمزج بين التراث المصري الأصيل والإبداع الحديث، بما يعكس تفرد الحرف اليدوية وجمالها بلمسة عصرية.

وتهدف المشاركة إحياء التراث المصري وتعزيز الهوية الثقافية من خلال دعم الحرف اليدوية، وتشجيع الإبداع وتطوير المنتجات التراثية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الحرفيين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات اليدوية.

لذا ندعو جميع المهتمين بالتراث والثقافة لزيارة جناح كلية التربية الفنية، للاطلاع على أعمال طلابنا الموهوبين والتعرف على الجهود المبذولة في إحياء التراث المصري.

ويمثل معرض "تراثنا" فرصة فريدة للتواصل مع نخبة من الحرفيين والمبدعين من جميع أنحاء مصر، واستكشاف جمال الصناعات اليدوية التي تعكس روح الثقافة المصرية.

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