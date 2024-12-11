تحذير من تنظيم الاتصالات: تجنب مشاركة بيانات الرقم القومي عبر الإنترنت

تكنولوجى
تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، إلا عبر المواقع الموثوقة، خاصة الحكومية.

 يأتي هذا التحذير في إطار جهود الجهاز لحماية خصوصية المستخدمين ومنع استغلال بياناتهم بشكل غير قانوني.

تفاصيل التحذير

وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، أوصى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بما يلي:

  1. الامتناع عن مشاركة بيانات الرقم القومي مع أي مواقع أو تطبيقات غير موثوقة.
  2. الاعتماد فقط على المواقع والتطبيقات الحكومية الموثوقة في حالة الحاجة لمشاركة هذه البيانات.
  3. التأكد من سياسات الخصوصية وأمان المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية.

أسباب التحذير

لاحظ الجهاز في الآونة الأخيرة طلب بعض المواقع والتطبيقات الإلكترونية لبيانات الرقم القومي في غير السياقات المعتادة، مثل الشراء أو التسجيل. هذه الممارسات قد:

  • تعرض المستخدمين لخطر سرقة الهوية الرقمية.
  • تؤدي إلى انتهاك الخصوصية.
  • تتسبب في إساءة استخدام البيانات بما يخالف أحكام القانون.

حماية خصوصيتك على الإنترنت

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية اتباع هذه الإرشادات لضمان سلامة بياناتك الشخصية:

  • تحقق من هوية الموقع أو التطبيق قبل مشاركة أي بيانات.
  • استخدم برامج الحماية والأمان على أجهزتك الشخصية.
  • لا تنقر على الروابط المشبوهة أو المرسلة من مصادر غير معروفة.
  • إذا شعرت بأي نشاط مشبوه، قم بالإبلاغ للجهات المختصة فورًا.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تعزيز ثقافة الوعي الرقمي بين المستخدمين من خلال:

  • تقديم إرشادات حول استخدام الإنترنت بشكل آمن.
  • مراقبة الأنشطة الإلكترونية المشبوهة والتحذير منها.
  • العمل على سن قوانين تحمي البيانات الشخصية وخصوصية المستخدمين.
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