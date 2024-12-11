عاجل| بحوث شركة فيصل توصي بشراء سهم مدينة الإنتاج الإعلامي.. والسهم يقفز 2%

أوصت بحوث شركة فيصل لتداول الأوراق المالية بشراء سهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، وسط عمليات سيولة وتداول مرتفعة علي السهم.

وقالت الشركة في تقرير التحليل الفني لسهم مدينة الانتاج الاعلامي، إنها توصي بعمليات شراء للسهم قصير الأجل عند سعر 24.40 جنيها، عى أن يكون المستهدف الأول للسهم 26 جنيها، والمستهدف الثاني 28.50 جنيها، مشيرة إلى أن وقف الخسائر عند 23 جنيها.

وشهد سهم مدينة الإنتاج الإعلامي ارتفاعات قوية في بداية تعاملات اليوم، وقفز بنحو 1.72% ليصل إلى مستويات 24.26 جنيها.

وكانت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، أعلنت ارتفاع أرباحها المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 77.54%، على أساس سنوي، حيث حققت أرباحًا بلغت 616.83 مليون جنيه منذ بدية 2024 وحتي نهاية ستبمبر 2024، مقابل أرباح 347.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.