غلق 39 منشأة وتحرير 732 محضرًا متنوعًا و265 إنذارا والتحفظ على 4683 حالة إشغال ومليون و260 ألف جنيه غرامات فورية خلال أسبوع في الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

شدد الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق نفذت أحياء منتزه أول وثان، العجمى، الجمرك، عامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 39 منشأة، والتحفظ على 4683 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 732 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و265 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و260 ألف جنيه خلال أسبوع.

وأكد المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس فقط فرض النظام، ولكن أيضًا تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للتسوق والعمل، موضحًا على أن الأجهزة التنفيذية ستستمر في تكثيف تلك الجهود بشكل دوري، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق الردع اللازم والتصدي لكافة أشكال المخالفات.

وأضاف المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لضمان استمرار الحملات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأحياء، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق الشعبية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر السلع بجودة وأسعار مناسبة.

 

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