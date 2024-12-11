بعد أنباء اغتيالها.. من هي العالمة السورية شادية حبال؟



شادية حبال.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشفت مصادر عن اغتيال العالمة السورية شادية رفاعي حبال، المتخصصة في الفيزياء وعلوم الفلك، وزوجها في منزلهما.

أوضحت المصادر الأمنية أن المهاجمين استولوا على جميع بحوثها العلمية وأجهزتها قبل مغادرة الموقع، تلك الأنباء التي يؤكدها أو ينفها أحد خصوصًا مع الوضع الأمني التي تشهده سوريا خلال تلك الفترة.

من هي شادية حبال؟





هي شادية رفاعي حبال، عالمة فلك وفيزياء سورية أمريكية، تعد واحدة من أبرز الباحثات في مجال الفيزياء الشمسية على مستوى العالم.

ولدت شادية في مدينة حمص السورية، وهي ابنة عالم النفس الدكتور نعيم الرفاعي. استطاعت شادية أن تبني مسيرة علمية متميزة تجمع بين البحث الرائد والتدريس الأكاديمي، لتصبح مصدر إلهام للكثيرين في عالم العلوم.

مسيرة أكاديمية

حصلت شادية على درجة البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات من جامعة دمشق، وأكملت الماجستير في الفيزياء النووية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي عام 1977، نالت درجة الدكتوراه من جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

بدأت مسيرتها المهنية كباحثة في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (1977-1978)، ثم انضمت إلى مركز الفيزياء الفلكية "سميثسونيان" التابع لجامعة هارفارد، حيث استمرت لأكثر من عقدين.

وفي عام 2000، حصلت على كرسي الأستاذية في جامعة ويلز البريطانية، لتواصل بعدها مسيرتها كأحد أبرز الباحثين في فيزياء الشمس.

ريادة علمية عالمية

ترأست شادية عشر حملات علمية لرصد كسوف الشمس في مواقع متنوعة حول العالم، منها الهند والصين وبولينيزيا الفرنسية.

وشاركت بالتعاون مع وكالة "ناسا" في أبحاث متقدمة حول الهالة الشمسية، مما ساهم في الإعداد لرحلة المسبار الشمسي، أول مركبة تدور داخل الهالة الشمسية.

قدمت أكثر من 60 ورقة بحثية في مجلات علمية مرموقة، إضافة إلى مشاركتها في 30 مؤتمرًا علميًا عالميًا.

كما قادت حركة "النساء المغامرات"، التي تهدف إلى تعزيز دور النساء في المجالات الأكاديمية والعلمية.

الجوائز والتقديرات

حازت شادية على العديد من الجوائز والتكريمات، منها شهادة تقدير من مركز هارفارد سميثسونيان، وشهادة الزمالة من الجمعية الملكية للفلكيين. كما كُرمت من مؤسسة الفكر العربي بجائزة "Pioneer" عام 2004.