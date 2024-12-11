جهاز مدينة المنيا الجديدة يحصل على 3 شهادات أيزو في مجالات مختلفة

أعلن المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم منح 3 شهادات للمواصفات القياسية الدولية " الأيزو " الصادرة من منظمة الأيزو العالمية: أيزو ٩٠٠١ في إدارة الجودة، أيزو ٤٥٠٠١ السلامة والصحة المهنية، وأيزو ١٤٠٠١ مطابقة نظم التوافق البيئي، وذلك في إطار سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة التطور في جميع مؤسسات الدولة وتطوير أداء أجهزة المدن.

وأشادت الشركة المانحة بجهود العاملين بالجهاز، والتزام الإدارة العليا بتشجيع تطبيق المواصفات الخاصهةبالجودة.



ويعد جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أول جهاز يحصل على شهادات الأيزو في عهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أنه من أوائل المصالح الحكومية بمحافظة المنيا التي سعت للحصول على الشهادات المشار إليها.

وحرص جميع العاملين بجهاز المدينة على المشاركة الفعالة للحصول على تلك الشهادات بإشراف من السيد المهندس رئيس الجهاز والسادة النواب، والسيد المحاسب مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية، والسادة أعضاء لجنة المراجعة الداخلية ولجان الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجهاز، وتحت إشراف ومتابعة السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة، والمشرف العام على الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة.