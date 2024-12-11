تعرف على موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"

كشفت منصة شاهد عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة الفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وجاء ذلك ضمن الخريطة الدرامية لشهر ديسمبر، حيث يبدأ عرضه في 26 الشهر الجاري.

ونشرت "شاهد" تلك الخريطة الدرامية عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه:" دراما، أكشن، وكوميديا بانتظاركم، ديسمبر مليان مفاجآت على شاهد".

منشور منصة شاهد

قصة مسلسل “موضوع عائلي”



دارت أحداث أجزاء مسلسل" موضوع عائلي "حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها، وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ 21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.



أبطال مسلسل “موضوع عائلي”



يضم مسلسل "موضوع عائلي" عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.