صفاء أبو السعود وحجاج عبدالعظيم ورانيا فريد شوقي وميدو عادل في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، النجمة القديرة صفاء أبو السعود في كواليس آخر حفلاتها التي أقيمت تحت عنوان بكرة تحلى بينا، التي شارك فيها الأطفال والشباب من ذوي الهمم ويشارك فيها أيضًا عدد كبير من النجوم، وكشفت النجمة صفاء أبو السعود عن كواليس مشاركتها في الحفل وتحدثت أيضًا عن أحدث أعمالها الفنية التي تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

حجاج عبد العظيم

وتستضيف شيرين سليمان خلال الحلقة أيضًا النجم الكوميدي حجاج عبدالعظيم الذي يكشف عن كواليس أخر أعماله واستعداده لتقديم عدد من الأعمال الدرامية في الفترة القادمة.

مسرحية مش روميو وجوليت

وتستضيف أيضًا خلال الحلقة النجمة رانيا فريد شوقي والنجم ميدو عادل واللذان يتحدثان عن كواليس مسرحية مش روميو وجوليت التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد عرضها على خشبة المسرح القومي ويكشفا أيضًا خلال الحلقة عن الاعمال التي سيشاركا فيها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج “سبوت لايت”

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.