مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "آدم حنين.. سنوات باريس" في دورته العاشرة بالحرانية في الجيزة

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بوابة الفجر

يقام للفن التشكيلي، معرض "آدم حنين، سنوات باريس" في تمام الثالثة مساء الثلاثاء 17 ديسمبر ويأتي ذلك  في قاعة المعارض الغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتشمل  المجموعة المختارة في هذا المعرض  نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين، التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من سنة 1971 إلى 1996.

وتأتي أهمية هذه المجموعة، أن معظم عناصرها لم تُعرض من قبل، وتمثل لنا نافذة على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية، كما يحتوي  المعرض على نحو 48 عمل نحتي و82 عمل تصويري.

وتشارك مكتبة الإسكندرية، من خلال هذا المعرض  مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين في الحرَّانية بالجيزة، وتستمر فعاليات حتى يوم السبت 11 يناير القادم  عام 2025، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء ماعدا الجمعة.

 

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