موعد مباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للطائرة رجال والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فولاد سيرجان الإيراني في ثاني مباريات المجموعة الأولى ببطولة العالم للأندية.

تنطلق المباراة في العاشرة صباحًا بتوقيت البرازيل، والثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والتي تقام في مدينة أوبرلانديا بالبرازيل.

txt

موعد مباراة حرس الحدود والاسماعيلي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

txt

باولو كامبوس: محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في العالم.. وأحب مشاهدة تريزيجيه مع منتخب مصر

وكان الفريق قد حقق الفوز الأول في المباراة الأولى على فريق برايا كلوب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في افتتاحية بطولة العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فولاد

ستذاع مباراة النادي الأهلي ضد فولاد سيرجان في بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.
 

مواد متعلقة

باولو كامبوس: الأهلي أعظم نادي في إفريقيا والعالم العربي.. ويمتلك لاعبين كبار مثل الشناوي وطاهر

باولو كامبوس: أتوقع فوز بوتافوجو ضد باتشوكا ومواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

بعد أنباء اغتيالها.. من هي العالمة السورية شادية حبال؟

"الآسيوي" يجري قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري الأبطال الثاني الخميس

معلق مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بسبب الإصابة.. تدريبات تأهيلية خاصة لناصر ماهر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة